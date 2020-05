S. Cecilia: Pappano racconta Respighi, diretta web

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il poema sinfonico Feste Romane di Ottorino Respighi raccontato dal maestro Antonio Pappano: è dedicato all' approfondimento dell' opera scritta nel 1928 dal compositore bolognese il terzo appuntamento in diretta streaming proposto da Santa Cecilia sul suo sito e sui canali social dell' accademia Nazionale giovedì 7 maggio alle 17. Pappano affronterà il lavoro più lungo e tecnicamente più elaborato della trilogia romana dedicata da Respighi parlandone e proponendo alcuni passaggi con Carlo Maria Parazzoli, primo violino dell' orchestra di Santa Cecilia; Andrea Oliva, primo flauto, e Edoardo Giachino, percussioni.

Sempre giovedì 7 maggio, alle 19.30, è in programma il primo dei concerti della settimana tratti dall' Archivio dell' Accademia Nazionale: Andrés Orozco-Estrada, alla guida di Coro e Orchestra, dirige La Creazione di Haydn. Il cast vocale è formato da Christiane Karg (soprano), Benjamin Bruns (tenore), Günther Groissböck basso. Venerdì 8 alle ore 20.30 l' appuntamento è con Martha Argerich e Yuri Temirkanov che si incontrano per eseguire con l'Orchestra di Santa Cecilia il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di Šostakovič. Il maestro Temirkanov dirige poi la Sinfonia n. 94 "La Sorpresa" di Haydn e l'Ottava Sinfonia di Dvořák. Sabato 9 alle 18 l'Orchestra e il Coro dell'Accademia diretti da Pappano eseguono le Sinfonie n.

6 "Pastorale" e n. 8 di Beethoven, e 'Ludwig Frames' per coro e orchestra, nuova commissione che Santa Cecilia aveva affidato al violoncellista e compositore Giovanni Sollima. (ANSA).