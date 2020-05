Roma, aperti centinaia di parchi

(ANSA) - ROMA, 5 MAG -A Roma da ieri sono stati riaperti diversi parchi, ville storiche, giardini pubblici e aree verdi.

Restano interdette le aree gioco dedicate ai più piccoli, secondo quanto stabilito dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Polizia Locale sta provvedendo alla loro chiusura. La sorveglianza di molte delle aree a più elevato grado di frequentazione è assicurata, al fine di prevenire il rischio di assembramenti e attività non consentite, dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile di Roma Capitale.

Inoltre i comportamenti corretti saranno ricordati ai cittadini da apposita cartellonistica predisposta dal Campidoglio. Dopo il lockdown si può tornare dunque a fruire del patrimonio verde cittadino, sempre con prudenza e nel rispetto delle misure e delle distanze di sicurezza. L'Assessorato alle Politiche del Verde e il Dipartimento Tutela Ambientale hanno lavorato in vista della riapertura delle centinaia di aree dislocate in tutti i Municipi.