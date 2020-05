Lazio, trend 1% e 91 in intensiva

(ANSA) - ROMA, 5 MAG -Registrati 67 casi positivi, con un trend all' 1%, 10 i decessi, superata quota 2 mila guariti.

Questi i dati del contagio nel Lazio che registra anche il valore piu' basso dell'occupazione delle terapie intensive dal 22 marzo, 91 posti. Il trend è stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 6 nuovi casi positivi nelle ultime 24ore. I tamponi totali eseguiti sono stati quasi 158 mila. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

E' in corso l'indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia.