Roma, circa 110mila passeggeri su metro

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Il 15% dei passeggeri rispetto ad un giorno pre Covid, ovvero circa 110mila vidimazioni su metro e Fs regionali e poco meno del doppio, ovvero quasi 150mila, sui bus di Roma. Questi i numeri dei passeggeri sul trasporto pubblico romano nella prima giornata della Fase 2 elaborati dai tecnici preposti allo studio della mobilità.

Dunque la stima prevede una flessione del volume dei passeggeri dell'85%: normalmente in un giorno pre emergenza Coronavirus le validazioni ai tornelli di metro e Fs regionali si aggiravano sui 750mila passaggi mentre per i bus il traffico utenti era maggiore, anche sul milione e mezzo al giorno. Atac ha messo in campo oggi 1.300 bus spalmati su tre turni e circa 4000 autisti. Operativi anche 250 controllori ai quali si sono aggiunti alcuni dei 150 ausiliari del traffico.