Roma, aperti 7 locali su 10

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Sono tra gli 8.000 e i 9.000, pari a circa il 70-80% del totale, i bar e i ristoranti di Roma che hanno riaperto oggi in occasione della 'Fase 2' per l'asporto.

E' la stima di Fipe-Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, secondo cui "c'è stata una vera corsa alla riapertura". "A Roma - spiega all'ANSA il responsabile di Fipe-Confcommercio Luciano Sbraga - ci sono 6.000 ristoranti e 5.600 bar, e hanno riaperto l'attività almeno 7 o 8 su 10. Ma è un numero che potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Probabilmente qualcuno proverà a vedere come va, se ha un senso tenere aperto, e poi deciderà. C'è comunque tanta voglia di ricominciare, nonostante ci siano difficoltà enormi".