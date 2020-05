Lazio, trend allo 0,5% e 1.938 guariti

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Trend di contagio nel Lazio allo 0,5 con 38 casi positivi e 16 i decessi. Cresce il numero dei guariti: 1.938 totali, eseguiti quasi 154 mila tamponi. Proseguono intanto i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. E' stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'accreditamento della Casa di Cura San Raffaele di Rocca di Papa a seguito dei risultati di audit. Nella struttura vi sono stati 125 casi positivi, 17 i decessi e 104 i trasferimenti effettuati. Proseguiranno gli audit anche per tutte le altre strutture. E' in corso l'indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia dove sono stati effettuati oltre 500 tamponi su tutti i pazienti e gran parte del personale, proseguiranno anche domani.