In tre in auto senza mascherine a Roma,

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sono circa 10 le sanzioni effettuate stamattina dalla polizia locale a Roma in occasione dell'avvio della Fase 2. Secondo quanto si è appreso, hanno riguardato alcuni negozi di bigiotteria e borse che hanno riaperto pensando di rientrare nelle categorie autorizzate e le altre per spostamenti senza giustificazione. Sanzionate anche tre persone che si trovavano in auto senza mascherina e si spostavano senza valido motivo.