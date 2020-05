Raggi,ora velocizzare appalti e cantieri

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "La fase 2 richiede nuovi strumenti e più ampi spazi di manovra per gli enti locali. In particolare riguardo una rapida riattivazione degli appalti e dei cantieri".

Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dopo settimane di sospensione delle attività, per recuperare il terreno perso - aggiunge - bisogna tornare a marciare a velocità doppia. Per questo i tempi delle procedure devono essere sensibilmente ridotti e le pratiche snellite. Da parte nostra abbiamo già messo in campo tutti gli strumenti di nostra competenza. Penso, per esempio, al regolamento incentivi, approvato in Giunta nei giorni scorsi. Si tratta di uno strumento che prevede l'attribuzione di specifici incentivi economici finalizzati a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione".