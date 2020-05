A Roma 100 tablet per ragazzi a rischio

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Cento bambini e adolescenti romani, maggiormente a rischio di isolamento, avranno da oggi a disposizione un tablet e una connessione a internet per continuare i loro studi. È l'iniziativa promossa dalla Caritas di Roma in collaborazione con Amazon Italia e Master Card Europa. Dalle richieste giunte ai Centri di ascolto delle parrocchie romane - attualmente sono 127 quelli attivi per la distribuzione straordinaria di generi alimentari - "è emersa la necessità per molte famiglie, in particolare di quelle con più figli adolescenti, oltre che di generi alimentari anche di dispositivi che consentano il collegamento. Altre famiglie, pur avendo a disposizione telefoni o computer, necessitano invece di una connessione a internet stabile e veloce", riferisce Caritas.

Secondo alcune stime diffuse dai sindacati degli insegnanti, nelle scuole medie inferiori romane sono esclusi dalla didattica online circa il 30% degli studenti. Nella quasi totalità è il caso dei ragazzi rom e dei minori che vivono in istituti.