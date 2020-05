Verso riapertura toelette cani da lunedì

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La Regione Lazio nelle prossime ore dovrebbe emettere una ordinanza per consentire da lunedì 4 maggio la riapertura delle attività di toelettatura degli animali domestici. E' quanto è emerso da una videoconferenza stampa dalla Regione. "Vediamo dalle agenzie che governo sta valutando l'apertura dei negozi di biciclette e monopattini - ha detto il governatore Nicola Zingaretti - è evidente che qualsiasi forma di negozio che riaprirà, seguirà le regole che stiamo stilando, così come quelli per la toelettatura dei cani.

Noi abbiamo questa fase di concertazione - ha concluso - però ci sono regole oramai chiare che ognuno dovrà adottare con senso di responsabilità e cautela per non vanificare gli sforzi".