Roma,da 4/5 controlli anti assembramenti

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Controlli in parchi e ville storiche della Capitale, nei principali snodi ferroviari, ai capolinea di bus, fermate metro e all'esterno dei locali che potranno riaprire per la vendita d'asporto. Pronto il piano sicurezza per l'avvio nella Capitale della Fase 2. I servizi di controllo delle forze dell'ordine verranno rimodulati per la nuova fase che scatterà dal 4 maggio, quando le maglie dei divieti si allenteranno e circoleranno più persone in città. L'attenzione da lunedì sarà focalizzata in particolare su eventuali assembramenti che possono crearsi e sul rispetto delle distanze di sicurezza. Sotto la lente anche gli scali ferroviari, aeroportuali, marittimi e le strade di ingresso e di uscita dalla città.