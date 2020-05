Proposte Lazio, spiagge a numero chiuso

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Accessi limitati, con numero massimo clienti esposto all'ingresso, distanziamento degli ombrelloni l'uno dall'altro, igienizzazione degli ombrelloni stessi, oltre che di lettini e sdraio dopo l'utilizzo. Igienizzazione frequente anche di superfici a disposizione dei clienti, camminamenti, bar e ristorante. Sono le proposte per la futura possibile riapertura degli stabilimenti balneari che la Regione Lazio porterà in concertazione, nel corso di questa settimana, con il settore, oltre che con i Comuni. Tra le idee che la Regione metterà sul tavolo anche segnaletica sui comportamenti da adottare, limiti di spazio per i clienti e gli operatori (1 metro minimo di distanziamento), distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso, invito a prediligere l'accesso allo stabilimento con prenotazione.

Parrucchieri - Occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio divisa ogni turno, mascherina per clienti e operatori e guanti cambiati per ogni cliente. Sono le proposte che la Regione Lazio porterà in settimana in concertazione per la futura possibile riapertura del settore della cura della persona: parrucchieri, estetisti o simili. Sono state presentate in conferenza stampa dal vicepresidente Daniele Leodori. Tra le proposte l'igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, la misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, materiali monouso (soprattutto nei centri estetici), attività solo su appuntamento e un cliente per volta in area reception.

Negozi abbigliamento -Continua igienizzazione con soluzione idroalcolica dei camerinnto -i, adeguata aerazione dei locali, mascherina per operatori e clienti. Sono le proposte per il settore della vendita di abbigliamento e scarpe che la Regione Lazio in settimana porterà al tavolo di concertazione con le categorie in vista della futura possibile riapertura. Tra le misure che saranno proposte, anche la misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, il distanziamento fisico di almeno 1 metro all'ingresso, l' indicazione all'ingresso del numero massimo di persone, la presenza di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani".

