Lazio, parrucchieri con visiera e guanti

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio divisa ogni turno, mascherina per clienti e operatori e guanti cambiati per ogni cliente. Sono le proposte che la Regione Lazio porterà in settimana in concertazione per la futura possibile riapertura del settore della cura della persona: parrucchieri, estetisti o simili. Tra le proposte l'igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, la misurazione della temperatura all'inizio del turno per gli operatori, materiali monouso (soprattutto nei centri estetici), attività solo su appuntamento e un cliente per volta in area reception. Per i negozi di scarpe e abbigliamento la Regione propone continua igienizzazione con soluzione idroalcolica dei camerini, adeguata aerazione dei locali, mascherina per operatori e clienti.