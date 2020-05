Lazio, oggi 84 casi Covid e 15 decessi

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Oggi registriamo un dato di 84 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend al 1,2%. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Ci vuole cautela in questa fase, la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila" commenta l'Assessore D'Amato. "Nel comune di Campagnano terminano oggi le ulteriori misure di restrizione", ha aggiunto l'assessore.

"Nella Asl Roma 2 è in corso l'indagine epidemiologica, l'audit clinico ed è stato disposto l'isolamento della clinica Latina dove sono stati riscontrati 22 casi di positività", ha ricordato D'Amato.