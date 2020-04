Raggi: tavolini outdoor, ampliamenti 35%

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Abbiamo deciso di concedere spazi esterni più ampi per bar, ristoranti e librerie di Roma. Quando potranno riaprire, avranno più spazio a disposizione per accogliere i clienti garantendo il distanziamento necessario.

Stiamo lavorando per ampliare fino al 35% la concessione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lo scopo - spiega - è anche quello di compensare la riduzione delle superfici utilizzabili all'interno dei locali. Per tutto il 2020, ci saranno procedure rapide e criteri semplificati sia per le richieste che per i rilasci dei permessi, e le tipologie d'arredo esterno consentite saranno maggiori rispetto al passato. Ricordo che abbiamo già messo in campo la sospensione del canone per la stessa occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono misure straordinaria per favorire la ripartenza di questo settore, fondamentale per la nostra economia".