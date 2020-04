TC Parioli "speriamo di riaprire circolo entro maggio"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Ho fiducia nel Governo ma dovrebbe considerare anche il nostro mondo. Spero che nelle riaperture previste per la Fase 2 rientrino anche i circoli sportivi, realtà importanti per chi ci lavora e per chi le frequenta. Non esiste infatti che ci si può allenare nei parchi o nelle ville e non all'aperto nei centri sportivi". Al Tennis Club Parioli di Roma si contano con impazienza i giorni che mancano alla riapertura. Il presidente del circolo Paolo Cerasi ha infatti ascoltato con attenzione le ultime dichiarazioni del ministro dello Sport, Spadafora, sul possibile via libera anche per palestre e centri sportivi, e adesso attende solo la data esatta. "Spero entro la seconda metà di maggio, anche perché la situazione è drammatica e se non ci fanno riaprire il danno è enorme" sottolinea all'ANSA, pensando al mondo che gravita attorno a circoli come il Parioli: "C'è un grande indotto di lavoro che non può assolutamente essere trascurato. Parlo di dipendenti, collaboratori sportivi, e poi ci sono i soci che scalpitano per tornare e che potrebbero anche dimettersi se la situazione non si dovesse sbloccare".

Il TC Parioli, a causa dell'emergenza coronavirus, ha chiuso i battenti dallo scorso 10 marzo. "Abbiamo sospeso tutta l'attività, anche quella di formazione sportiva come le scuole tennis per i bambini, quelle agonistiche, e poi i corsi per adulti. Quantificare il danno è difficile - ammette Cerasi - anche perché c'è tutta la parte dei servizi non forniti ai soci, che da noi sono 1080. Prima dello stop ne accoglievamo ogni giorno circa 400 tra atletica, campi da tennis, padel, calcetto, palestra". Da quasi due mesi è tutto fermo. Un problema non solo per gli utenti, ma anche per chi nel circolo ci lavora: "Abbiamo più di 25 dipendenti tra uffici, segreteria, pulizie, manutenzione del verde e dei campi. E poi 50 collaboratori sportivi che adesso vivono dei 600 di indennità di Sport e Salute". (ANSA).