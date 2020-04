Beach volley: Lupo "con Nicolai distanti, allenarsi è dura"

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Io sono al mare vicino Roma, Paolo è a Ortona in Abruzzo e non può muoversi perché vive in un'altra regione. Credo che dal 18 maggio ci alleneremo, ma in separata sede. Di fatto rischiamo di restare a lungo una 'coppia' separata". A sostenerlo è il vicecampione olimpico di Beach volley Daniele Lupo, che da Fregene chiede "chiarezza" per il ritorno alle attività in tandem con l'altro azzurro Paolo Nicolai. "Deve essere il governo a dirci cosa possiamo fare - dice all'ANSA l'atleta azzurro - Stiamo vivendo una situazione strana, ora come ora non sappiamo se e quando riprenderemo ad allenarci insieme. Mi piacerebbe avere certezze dal governo, sono due mesi che siamo fermi e ancora non si sa al cento per cento cosa si può fare". Nella diatriba tra sport individuali e di squadra, Lupo pone il beach volley su tutto un altro piano: "Il nostro lo definirei sport di coppia, siamo in due e rispettiamo tutte le regole. Quando giochiamo siamo almeno a due metri di distanza l'uno dall'altro. Tra l'altro sempre all'aria aperta. Il nostro sport è diverso dal volley o dal calcio".

