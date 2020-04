Arrestato uno dei vandali Villa Pamphilj

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Arrestato uno dei responsabili dell'atto vandalico di ieri notte a Villa Doria Pamphilj. Grazie a carabinieri reparto operativo Tutela Patrimonio culturale e Polizia Locale per operazione congiunta. Tolleranza zero per chi non rispetta la nostra città". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.