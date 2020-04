Nel Lazio 75 casi positivi, trend 1,1%

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nel Lazio si registrano 75 casi positivi, con un al 1,1%, con 58 guariti nelle ultime 24 ore e 17 i decessi prevalentemente legati ad anziani provenienti da Rsa. Ben 9 dei 17 decessi sono legati ad Rsa della Asl Roma 6, (3 decessi provenienti dal San Raffaele - Rocca di Papa, 1 dal San Raffaele - Montecompatri, 3 da Villa Nina, 1 da Villa dei Pini e 1 da Villa delle Querce). Questi i dati del contagio nel Lazio. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell'Ateneo Salesiano dove è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell'Università Pontificia Salesiana. Al COVID Center di Palestrina sono stati completati i lavori per il nuovo reparto di rianimazione, un risultato importante per il potenziamento della struttura.