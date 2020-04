Aggredisce-minaccia con coltello medico

(ANSA) - ROMA, 28 APR - E' andato al pronto soccorso lamentando dolori addominali ma, nell'attesa di essere visitato, ha spintonato e minacciato un medico con un coltello multiuso.

E' accaduto ieri pomeriggio all'ospedale Cristo Re di Roma. Sul posto i carabinieri della stazione di Montespaccato che hanno denunciato il responsabile per minacce e percosse. Si tratta di un 50enne romano. Il coltello è stato sequestrato. In casa i carabinieri hanno sequestrato in via cautelativa una pistola, una rivoltella con 50 colpi, che deteneva regolarmente.