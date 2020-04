Raggi,smartwork a genitori under 10

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "La pianificazione strategica per la 'Fase 2' dovrà tenere conto di una diversa organizzazione della vita e del lavoro. In questa ottica stiamo studiando formule a supporto dei dipendenti capitolini che sono anche mamme o papà.

Vogliamo garantire ai genitori la possibilità di lavorare il più possibile in smart working". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Una modalità di lavoro - aggiunge - che in queste settimane di emergenza ha coinvolto l'80 per cento dei lavoratori del Comune e che continueremo a incentivare. Nelle prime settimane della 'Fase 2' manterremo una altissima percentuale di smart working. Tuttavia nella fase del rientro - conclude - concederemo questa modalità di lavoro prioritariamente alle mamme e ai papà con figli sotto i 10 anni, anche per contemperare le difficoltà derivanti dalla chiusura delle scuole".