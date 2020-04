2 CC positivi, chiusa stazione Onano

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La stazione dei carabinieri di Onano, in provincia di Viterbo "è temporaneamente chiusa a seguito della positività di due militari al covid 19. Ma territorio e cittadini restano protetti dai colleghi della vicina Stazione di Acquapendente che si avvale anche di una Stazione Mobile". Lo rendono noto i carabinieri in un tweet. Secondo quanto si è appreso, la chiusura temporanea è scattata ieri e, come da prassi, verrà effettuata la sanificazione.