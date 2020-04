Immobile "Inzaghi simile a Klopp,voglio chiudere alla Lazio"

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Amore per la Lazio e stima per il suo tecnico, Simone Inzaghi che accosta a un big come Klopp. Ciro Immobile dalla quarantena aspetta che arrivi un segnale per la ripartenza dela stagione, interrotta per il coronavirus con i biancocelesti in piena lotta scudetto. "Sono stato vicino al Napoli e fino a quando non sono arrivato alla Lazio ho sperato di giocarci - confessa l'attaccante di Torre Annunziata su una diretta Instagram -. Però mi sono trovato talmente bene qua che non ci ho più pensato. Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari a 33 anni la Lazio sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori importanti. Mi piacerebbe comunque. Fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo".

Elogi per l'allenatore: "Inzaghi è un allenatore europeo perché è completo proprio come Klopp. Loro due si somigliano per quanto riguarda la motivazione, anche se agiscono in maniera diversa". (ANSA).