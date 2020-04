Ha aggredito e molestato almeno sei donne, arrestato a Roma

Un 31enne di origini colombiane, autore di aggressioni ai danni di almeno sei donne, è stato arrestato dalla Polizia di Stato del commissariato San Giovanni, a Roma. Le indagini sono partite dalle denunce presentate da due donne, vittime di molestie e violenza nelle prime ore della mattina del 9 novembre scorso: una mentre si trovava ad una fermata in attesa dell'arrivo di un autobus e l'altra mentre rientrava nella propria abitazione. L'autore, descritto come un individuo con carnagione olivastra, che indossava un piumino ed uno zaino, in entrambi i casi si è avvicinato alle ragazze per poi le ha aggredite. Dall'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali gli investigatori hanno estrapolato i fotogrammi che ritraevano l'autore delle aggressioni, corrispondente alle descrizioni fornite dalle vittime.