Frecce tricolori sorvolano Roma deserta

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Le frecce tricolori dell'Aeronautica hanno sorvolato più volte una Roma deserta con la tradizionale scia bianca, rossa e verde in occasione del 25 aprile. Il primo passaggio sull'altare della Patria poco dopo le 15, poi dopo aver sorvolato la città storica, gli aerei della pattuglia acrobatica sono passati a bassa quota sopra il Quirinale per ritransitare sul Vittoriano. Ma il loro volteggio ha interessato gran parte della città, non abituata a vedere i caccia con la scia tricolore. Immagini e suoni particolari, visto il silenzio pressoché assoluto che regna sulla Capitale.