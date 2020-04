Lazio, ok a vendita scarpe per bambini

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Emanata dalla Regione Lazio un'ordinanza che consente, a partire dal 26 aprile, la vendita di calzature per bambini. Chiusi gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio (a eccezione di centri agroalimentari all'ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio) quando saranno comunque permesse le vendite a domicilio e tramite distributori automatici. Vengono inoltre consentiti spostamenti, anche al di fuori del proprio Comune, per attività di manutenzione di natanti da diporto. L'ordinanza è valida fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento. L'ordinanza chiarisce che la vendita delle calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in calzature per bambini, sia all'interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini.