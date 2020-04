Luca Barbarossa, un brano per lo Spallanzani

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Per sostenere l'Istituto Spallanzani nel lavoro di ricerca sul Covid-19 Luca Barbarossa lancia una raccolta fondi con il brano Non è inutile e un video inediti.

Il testo del brano è liberamente tratto da una lettera del regista Ettore Scola a sua figlia Paola, allora adolescente: "non è inutile che tu mi voglia bene, non è inutile far felici le persone, non è inutile pensare di salvare il mondo e non riuscirci mai". Per questo motivo, con il sostegno della Regione Lazio, Barbarossa ha deciso di pubblicare la sua "Non è inutile" e di devolvere tutto il ricavato all'Istituto Spallanzani di Roma per il progetto sulla ricerca contro il Covid-19.

Hanno partecipato al video anche Neri Marcorè, Anna Foglietta, Andrea Delogu, Francesco Montanari e Frances Alina Ascione.

"Ringrazio Luca per aver dato il suo prezioso contributo in questa battaglia contro un nemico invisibile. Un grazie anche e soprattutto a nome di tutti quelli che, attraverso la sua musica e le sue parole, si sentiranno parte di una comunità che unita può vincere e battere il virus", commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).