Lazio,buoni libro a 1500 studenti

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Sono 1511 gli studenti delle università del Lazio che quest'anno possono beneficiare dei buoni libro per l'acquisto dei testi d'esame. Si tratta di un importante sostegno a supporto del diritto allo studio, reso possibile grazie a un impegno economico di 250 mila euro stanziati da DiSCo, che nei prossimi giorni provvederà anche al pagamento dei contributi, un importo medio di 150 euro a studente. Per questo abbiamo già distribuito 100 schede sim e potenziato la rete nelle residenze università per un totale di oltre 10 mila giga di traffico mensile. E ulteriori misure sanno annunciate nei prossimi giorni". Così in una nota Claudio Di Berardino assessore al Lavoro, Formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio.