Lazio, ancora casi sotto quota 100

(ANSA) - ROMA, 22 APR - - Nel Lazio oggi si sono registrati 80 casi e per il quarto giorno consecutivo si è sotto quota 100 casi con un trend al 1,3. I guariti, 12, superano i decessi, 7, e il tasso di replicazione del virus è allo 0,58. "Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.381) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.887) di quasi 8 mila unità. Nella RSA COVID di Genzano si sta attivando servizio di videochiamate con i parenti grazie ad una donazione da parte di Huawei. Per quanto riguarda i guariti salgono di 12 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.142, e 7 i decessi nelle ultime 24h ed è stata superata la soglia dei 104 mila tamponi", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.