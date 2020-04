False prescrizioni per farmaci oppioidi

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Avrebbero effettuato false prescrizioni mediche, utilizzando ricette e timbri rubati in studi medici, utilizzandole per acquistare un farmaco a base di ossicodone in alcune farmacie del territorio pontino che poi rivendevano. Per questo in 7 sono stati arrestati all'alba dai carabinieri del Nas di Latina. Ricettazione e falso in certificazioni mediche, truffa ai danni del servizio sanitario nazionale e spaccio di farmaci ad azione stupefacente sono, a vario titolo, i reati contestati ai 7 arrestati all'alba dai carabinieri del Nas di Latina, coadiuvati nella fase operativa dai militari di Latina, Frosinone e Terni. I militari hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 3 ai domiciliari emesse dal gip di Latina Giuseppe Cario. Tra loro c'è anche una donna. Le indagini sono partite da verifiche sulla vendita di medicinali in alcune farmacie, che hanno evidenziato un volume eccessivo e immotivato di prescrizioni di un farmaco oppioide semisintetico, il cui principio attivo è l'ossicodone.