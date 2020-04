Natale di Roma: Raggi, mio regalo è fiducia

"Buon compleanno Roma! Oggi, 21 aprile, festeggiamo 2.773 anni dalla fondazione della nostra città. La Città Eterna, la Capitale degli italiani". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quest'anno sarà un compleanno un po' particolare, diverso dal solito - aggiunge - Con queste bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti gli italiani: insieme ce la faremo, supereremo anche questo momento difficile".

"Cosa regalerei a Roma? Oggi è un Natale di Roma particolare, credo che i romani debbano sapere che è un Natale diverso, ma di incoraggiamento. Regalerei un senso di fiducia, ci aiuterà a superare questo momento difficile". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Buongiorno Regione. "Siamo al lavoro - ha aggiunto - per stabilire i ritmi e le progressioni della riapertura. Le parole d'ordine devono essere progressività, gradualità e prudenza. Dobbiamo consolidare i risultati epidemiologici, e procedere un passo per volta".

Una proroga del lockdown "non mi sembra sul tavolo, e non vorrei lanciare messaggi ancora più foschi. Anche i dati di oggi ci confortano sull'andamento del contagio. Bisogna procedere un passo per volta, senza strappare". Raggi è tornata poi sull'idea di "valutare la riapertura degli asili nido e delle materne come centri estivi. I nostri piccoli stanno soffrendo la mancanza di contatto con i loro coetanei" e poi, ha affermato la sindaca, "quando i genitori torneranno al lavoro, i bimbi con chi rimarranno?". Raggi ha poi parlato del distanziamento sociale, che sarà applicato anche nel trasporto pubblico, ed è tornata a chiedere risorse e poteri speciali, "che non significa avere lo scettro ma procedure più snelle e veloci per mettere a terra i nostri fondi. Le casse comunali piangono, ma continuiamo a erogare servizi".