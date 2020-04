Coronavirus: Hernanes in diretta con volontari riminesi

(ANSA) - RIMINI, 21 APR - Il centrocampista brasiliano Hernanes, ex Lazio, Juventus e Inter, sarà impegnato mercoledì sera alle 21 in una diretta Instagram con la rete di volontari riminesi 'Team bòta'. Scopo dell'iniziativa è lanciare una raccolta fondi per sostenere l'attività del gruppo composto da 170 volontari che ogni giorno, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, si occupa di varie iniziative di solidarietà sul territorio, come l'acquisto e la donazione di generi alimentari, la consegna a domicilio di beni di prima necessità, la distribuzione di mascherine e il supporto psicologico a distanza.

Il 'Profeta' ora in forza al San Paolo, dialogherà con uno dei membri del 'Team bòta', Michele Lari, con cui negli anni ha stretto una forte amicizia. (ANSA).