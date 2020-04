SEmina caos su metro, denunciato

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Ha infastidito i pochi passeggeri presenti sul convoglio della metro, ha svuotato il contenuto di un estintore sulla banchina e nel vagone e, dai successivi accertamenti, è risultato responsabile di aver rapinato in un'altra fermata qualche ora prima la borsa a una donna che ha anche colpito con un calcio. Per questo un romano di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri. Tutto è nato dalla segnalazione della presenza di un uomo, tossicodipendente, che infastidiva altri passeggeri su un convoglio della linea A che stava per arrivare nella stazione di Colli Albani. In particolare se l'è presa con un cittadino romeno di 45 anni che, non ha risposto alle provocazioni, ma all'arrivo in stazione l'ha preso per un braccio portandolo sulla banchina. A quel punto il 34enne ha preso l'estintore svuotandolo sulla banchina e nel convoglio, prima di essere immobilizzato. Il servizio è stato momentaneamente interrotto. Poi è emerso che aveva rapinato una donna alla fermata Giulio Agricola alle prime ore del mattino.