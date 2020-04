Lazio, dati 10 mln dpi,carenza camici

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Allo scorso 17 aprile erano stati distribuiti in Lazio poco più di 10,2 dpi, di cui 5,6 milioni di mascherine chirurgiche, 1,1 milioni di ffp2, 59 mila ffp3, 11 mila occhiali protettivi, 230 mila camici, 1,6 milioni di guanti e circa 8,580 litri di gel sanitizzante. "Attualmente su tute e camici siamo in emergenza" ha affermato però il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori nel corso di una audizione in commissione regionale. In magazzino risultano a ieri poco più di 16 milioni di pezzi, di cui 145 mila camici contro le oltre 7 milioni di chirurgiche e le 6,7 milioni di ffp2. Sono poco più di 5.000 invece le ffp3.