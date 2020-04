Lazio 60 casi,numero più basso da 1 mese

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Registrati oggi 60 nuovi casi nel Lazio, il numero più basso da oltre un mese e trend in frenata a 1%. IL numero dei guariti, otto, e dei decessi si equivalgono, calano i ricoveri e le terapie intensive. Questi i dati del contagio diffusi dalla REgione Lazio. "UNa giornata simbolica: quando vengono dimessi, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, i coniugi di Wuhan, registriamo il dato più basso dal 12 marzo con 60 casi". Si amplia inoltre la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.647) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.716) più di 7 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 8 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.101, e stesso numero di decessi sempre 8 nelle ultime 24h e sono stati eseguiti un totale di 98 mila tamponi.