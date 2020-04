Fipet,sburocratizzare,aiutare esercenti

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "In queste settimane di grande emergenza Covid, caratterizzate anche dallo stato di drammaticità economico in cui versano i pubblici esercizi e le Pmi romane, avevamo segnalato all'Amministrazione capitolina una serie di interventi per aiutare il comparto e il commercio romano. Bene quindi l'apertura del Comune di Roma di poter utilizzare gli spazi esterni anche per coloro che non hanno occupazioni di suolo pubblico. Si tratta certamente di una norma transitoria, ma incoraggiante che potrà permettere alle attività sia di rispettare il distanziamento sociale che di affrontare la cosiddetta 'fase 2'. Un intervento che va nella direzione giusta, sburocratizzare quanto è possibile, una vittoria anche per Fiepet. Roma Capitale dopo aver accolto le nostre sollecitazioni, come sospendere la Cosap, lascia flessibilità agli esercenti andando in deroga ai tavoli all'aperto. Una segnale importante incentivante per la ripresa".

E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.