Cinema da casa, si festeggia il Natale di Roma

(ANSA) - ROMA, 20 APR - #Cinema da casa, il flash mob cinematografico promosso da Alice nella città, in occasione del 21 aprile festeggerà con Fondazione Cinema per Roma | CityFest il Natale di Roma proiettando, sulle facciate dei palazzi, alcune note sequenze di film girate nella Capitale. Alle 22, sui canali social di Alice nella Città e @romacityfest, Sabrina Ferilli, una delle attrici italiane più amate e premiate, personaggio simbolo della città, affiancata da Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e dal curatore Mario Sesti, commenterà in diretta le scene più belle e le inquadrature più suggestive tratte da celebri opere del cinema italiano: fra queste, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che l'ha vista protagonista nel ruolo di Ramona, La dolce vita di Federico Fellini, Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini, Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, Caterina va in città di Paolo Virzì, Sacro GRA di Gianfranco Rosi, Ecce bombo e Caro diario di Nanni Moretti, Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, L'eclissi di Michelangelo Antonioni, L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, Un sacco bello di Carlo Verdone, C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare di Ettore Scola, Un maledetto imbroglio di Pietro Germi, I soliti ignoti di Mario Monicelli, Estate romana di Matteo Garrone e Bangla di Phaim Bhuiyan. (ANSA).