Florenzi, lasciare Roma è stata una botta

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Sono molto attaccato ai tifosi della Roma e so che anche loro si affezionano particolarmente ai giocatori romani. Non posso negare che per me è stata una 'botta' lasciare Trigoria, lasciare le persone che ci sono dentro, le anime di Trigoria. Dai magazzinieri, ai fisioterapisti, a quelli del bar. Mi rimarrà sempre dentro al cuore, sono le persone che hanno vissuto con te momenti brutti dopo una sconfitta o momenti belli dopo una vittoria". Per la prima volta da quando ha lasciato l'Italia, parla Alessandro Florenzi, che a Sky Sport racconta quanto gli sia costato lasciare il club in cui è cresciuto. "La fascia da capitano è stata per me un grande orgoglio perché sono arrivato dopo Totti e De Rossi - dice ancora Florenzi -. Nessuno sarà mai come loro, da qui forse fino alla fine della Roma. Detto questo da loro ho imparato una grande cosa. Che la Roma viene prima di tutto e io ho sempre cercato di fare questo, mettendo la Roma davanti a me". (ANSA).