S.Cecilia: Dall'Ongaro, persi finora quasi 2 milioni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Lo stop ai concerti imposto dall'emergenza coronavirus ha causato finora un danno di quasi due milioni di euro per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Lo ha detto il sovrintendente Michele Dall'Ongaro.

''Nel mese di marzo - ha spiegato - abbiamo avuto un mancato incasso di quasi un milione di euro con 41 concerti annullati e novemila biglietti invenduti, a parte gli abbonamenti. Poco meno nel mese di aprile, circa 780 mila euro''. Il presidente dell' Accademia Nazionale ha aggiunto che ''il mancato incasso per noi è un problema molto serio perché pesa per il 20-25 per cento sul nostro budget ed è quindi essenziale per il pareggio di bilancio''. (ANSA).