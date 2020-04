Raggi, oggi firma primi 24 nuovi vigili

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Oggi hanno firmato il contratto i primi nuovi agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. I neoassunti sono 300 in totale e alcuni di loro diventeranno i futuri 'vigili di quartiere', punti di riferimento per i cittadini sul territorio e per la loro sicurezza". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Firmeranno il contratto a turno in ossequio alle prescrizioni sul Coronavirus che impongono di evitare assembramenti. Sono i 300 nuovi agenti della Polizia Locale di Roma di cui era stata programmata l'assunzione. Oggi hanno siglato il contratto, presso il Comando Generale in via della Consolazione, divisi in tre gruppi."Ho voluto accogliere e salutare personalmente i nuovi agenti, che rappresentano un'importante iniezione di energie per il corpo di Polizia Locale. Alcuni di loro diventeranno i futuri 'vigili di quartiere', punti di riferimento per i cittadini sul territorio.

Durante settimane così complicate, il corpo di Polizia Locale ha dato un contributo fondamentale", ha detto Raggi.