Coronavirus: prevenire nuovo crimine

(ANSA) - ROMA, 17 APR -Contrastare immediatamente eventuali attività illecite e impedire che nuove forme di criminalità, connesse alla ripresa economica post coronavirus, possano inserirsi nel circuito delle risorse pubbliche. È quanto emerso da un incontro che il Prefetto di Roma Gerarda Pantalone e il Procuratore della Repubblica di Roma Michele Prestipino hanno tenuto in videoconferenza con Questore, Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Capo centro DIA. Le linee di azione sono state definite sulla base di un'attenta analisi del contesto socio-economico dove forme di criminalità organizzata e non, già fortemente radicate sul territorio, sono pronte a riconvertire le proprie attività in nuove forme di investimento per appropriarsi di fondi pubblici.