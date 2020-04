Coronavirus: Lazio,trend al 2,6%

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono 144 i casi di positività registrati oggi nel Lazio con un trend stabile al 2,6% ma sono in calo i ricoveri in ospedale. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.368) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.767) più di 6 mila unità. Per quanto riguarda i guariti è un record: sono saliti di 58 unità nelle ultime 24h per un totale di 978. I decessi sono stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85 mila. Questi i dati del contagio nel Lazio diffusi dall'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato. La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 88 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.300 medici di famiglia e 320 pediatri di libera scelta collegati.