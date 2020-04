Accordo alla Roma, taglio ingaggi e aiuto a dipendenti club

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La rinuncia a quattro mensilità (marzo-giugno) in caso di stop definitivo alla stagione, e in più un aiuto economico ai dipendenti di Trigoria finiti in cassa integrazione a causa dell'emergenza coronavirus. Questo l'accordo, a quanto apprende l'ANSA, raggiunto tra la Roma, la squadra e il suo tecnico, Paulo Fonseca. Anche la dirigenza giallorossa si è mossa tagliandosi una mensilità. (ANSA).