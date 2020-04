Travolta da un'auto, muore 76enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Una donna di 76 anni è morta travolta da un'auto a Roma. E' accaduto intono alle 10 a piazzale delle Medaglie d'oro, in zona Balduina. Sul posto intervenute pattuglie del Gruppo Montemario della polizia locale per i rilievi. Da una prima ricostruzione si ipotizza che la vittima sia stata colpita dalla macchina mentre si trovava appoggiata a un veicolo in sosta regolare. Il conducente, un 43enne, si è fermato subito a prestare i soccorsi. I rilievi sono ancora in corso.