Coronavirus:Lazio,148 casi,trend al 2,8

(ANSA) - ROMA, 16 APR -Sono 148 i casi registrati oggi nel Lazio con un trend al 2,8%, i guariti sono 46 nelle ultime 24 ore per un totale di 920 mentre i decessi sono stati 5 e i tamponi effettuati circa 82 mila. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.960) di circa 6 mila unità. Lo comunica l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. Oggi scade il bando per medici ed infermieri per le Unità speciale di continuità assistenziale regionale. La nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 87 mila utenti che hanno scaricato l'applicazione e 2.300 medici di famiglia e 315 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI - dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie.