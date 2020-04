A Fiumicino segnaletica e plexiglass

(ANSA) - ROMA, 16 APR -Riorganizzazione degli spazi, rimodulati per garantire il distanziamento sociale, adeguamento della segnaletica nelle aerostazioni per il rispetto del droplet, incremento delle indicazioni ed informazioni, barriere in plexiglass per le postazioni di sicurezza e per il controllo passaporti. Sono tra gli scenari e le misure che potrebbero configurarsi, per l'aeroporto di Fiumicino per quando, con gradualità e con criteri assoluti all'insegna della sicurezza sanitaria, potrà scattare la "fase 2" dell'emergenza legata al Covid-19. Le autorità aeroportuali sono pronte ad accogliere quelle che potranno essere, in un percorso di confronto e coordinamento, le indicazioni delle autorità preposte, anche a livello Ue, e sanitarie ed in caso lo scalo è pronto a fare la sua parte, e se necessario, cambiar veste per affrontare la progressiva ripresa del traffico aereo.