Sindacati,20/4 sciopero Ama

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Poca sicurezza per i lavoratori. Per questo Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio hanno indetto per il 20 aprile lo sciopero dei dipendenti Ama. "Sarà ancora lunga l'emergenza. Non possiamo permetterci questa inefficienza.

Dopo decine di riunioni e un accordo non rispettato, dopo più di un mese di risposte evasive di Ama sulla salute e sicurezza di migliaia di dipendenti che hanno a che fare con la spazzatura in un periodo di pandemia, proclamiamo lo sciopero dei lavoratori per il prossimo lunedì 20 aprile, per gravi eventi lesivi della sicurezza e incolumità dei lavoratori -spiegano in una nota congiunta, i Segretari Generali di Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, Gian Carlo Cenciarelli, Marino Masucci e Massimo Cicco- Dopo la morte di un dipendente di Ama, e con un altro lavoratore in gravi condizioni, a tutt'oggi mancano misure efficaci per salvaguardare la salute dei lavoratori".