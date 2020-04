Roma: nostalgia Santon, mi mancano campo e tifosi

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "C'è un po' di nostalgia. Mi manca tutto: i compagni, il feeling col campo, gli stadi, i tifosi... Speriamo che presto si sistemi tutto". Così Davide Santon nel corso di una diretta sul canale Instagram della Roma. Il terzino giallorosso per anni ha indossato la maglia dell'Inter vivendo a Milano, una della zone più colpite dalla pandemia di coronavirus. "Sento parecchia gente, anche diversi giocatori nerazzurri. Noi siamo fortunati perché lì ci sono stati molti più casi - ammette -. E' dura ma speriamo che questo periodo passi presto perché così non si può andare avanti". E, proprio pensando alla possibile ripartenza del campionato, Santon racconta come assieme ai compagni sta cercando di tenersi in forma a casa "con allenamenti intensi, anche se solo in bicicletta. Ovviamente correre sul campo è diverso. Il mister Fonseca? Ci sentiamo. Ci scrive per chiedere come vanno gli allenamenti e come procede. Anche lui non vede l'ora di tornare ad allenarci. Non so in che data si tornerà a lavorare a Trigoria ma diventerà un po' come un ritiro, con 3-4 settimane di allenamento per tornare in forma discreta". Di certo, sottolinea, "anche se decidessero di riprendere senza il tifo non sarebbe la stessa cosa. Ma in un modo o nell'altro bisogna riprendere e farsi trovare pronti".

Con la Roma che spera ancora di chiudere la stagione in maniera soddisfacente. "Il bilancio finora è discreto, gli obiettivi sono ancora in piedi: siamo agli ottavi di Europa League e a 3 punti dall'Atalanta, anche se loro hanno una partita in meno - conclude -. Possiamo fare qualcosa per arrivare tra le prime 4 e si spera che nei prossimi anni o addirittura da questo si possa vincere qualche titolo. La voglia è quella. Qualcosa io la voglio vincere con la Roma. Sarebbe un sogno". (ANSA).