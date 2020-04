Raggi, orari scaglionati

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Stiamo lavorando con un nostro dipartimento a una apertura scaglionata dei vari orari di ingresso: per le scuole, uffici pubblici, università. In sostanza per non avere più le ore di punta". Lo ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi, ai microfoni di Rai Radio1, parlando delle misure per il post-lockdown. "Lo smartworking? Ora sta entrando a regime: vorremo consolidarlo per almeno un 20% per cento dei dipendenti capitolini, nella fase iniziale, stabilizzati in smartworking. Si lavorerà per progetto e non per orario: è un cambio di mentalità. Stiamo lavorando anche per la riapertura degli uffici: gli uffici con un contatto con il pubblico saranno gli ultimi a riaprire".

Alla domanda su eventuali test sierologici sui dipendenti, la sindaca ha risposto: "Ci stiamo confrontando con la Regione, senza preclusioni, abbiamo chiesto i tamponi alle Asl. Leggiamo che i luoghi a rischio sono le residenze per anziani, anche per quelle stiamo chiedendo i tamponi".