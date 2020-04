Presidi, pochi fondi lezioni on line

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Con la ripresa delle attività di didattica a distanza riaffiorano alcuni problemi. Le scuole di Roma e del Lazio pur avendo ricevuto i fondi per l'acquisto di computer e tablet da dare in comodato d'uso agli studenti si trovano nelle condizioni di dover aggiungere autonomamente altri fondi della scuola per poter soddisfare le diverse richieste che provengono dalle famiglie". E' quanto dichiara Mario Rusconi, presidente dell'ANP-Lazio. "Oltre ai dispositivi un ulteriore problema per le scuole è quello di fornire connettività internet alle famiglie e anche in questo caso le risorse economiche date dal Ministero dell'istruzione spesso sono insufficienti". "Stiamo inoltre ricevendo diverse segnalazioni dai dirigenti sulla mancanza di uniformità delle diverse piattaforme di DaD, alcune delle quali anche poco sicure circa il trattamento dei dati. Questi mesi di on line devono servirci per recuperare alcune carenze tecnologiche-infrastrutturali", conclude Rusconi.